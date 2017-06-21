دراسة علمية عن تاريخ وآثار سوق عكاظ2017-06-21 04:35:02
أنهى فريق علمي من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية مؤخرا دراسة عن تاريخ سوق عكاظ، تناولت تاريخ السوق والحضارات التي شهدها موقع السوق والمواقع المجاورة له، إضافة إلى نتائج الكشوفات الأثرية التي قام بها فرق التنقيب الأثري التابع للهيئة. حسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.
ويعد سوق عكاظ في محافظة الطائف أحد أقدم أسواق العرب، ويمثل موقعه أهمية تاريخية أظهرت التنقيبات الأثرية الأخيرة لفرق الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أنه شهد حضارات تعود إلى العصر الحجري .
وتعتبر سوق عكاظ فصلاً مهمًا من تاريخ العرب قبل الإسلام فقد كانت تُمثل تجمعاً اقتصادياً، واجتماعياً، وثقافياً، وقد تطورت فيه لغتهم، وشعرهم، وأدبهم، وذابت فوارق لهجاتهم، وعاداتهم، وتوحدت لغتهم نحو اللغة العربية الفصحى التي نزل بها القرآن الكريم.
وقد بينت الدراسة التي أعدها كل من الدكتور سعد بن عبد العزيز الراشد، والدكتور فرج الله أحمد يوسف، والدكتور سعيد بن دبيس العتيبي , أن بداية سوق عكاظ كانت في عام 501م أي قبل ظهور الإسلام بقرن، وبعد إنشار الإسلام ضعف نشاط السوق حيث استعاض الناس عنها بأسواق مكة الدائمة، وسوق منى، إلى جانب تأسيس مدن الأمصار في البلاد التي فتحها المسلمون مما جعل الناس يستغنون بأسواقها. وتبدأ سوق عكاظ في أول ذي القعدة من كل عام، فيفد الناس إليها، وتستمر حتى العشرين من ذي القعدة، ثم يرتحل الناس منها إلى سوق مجنة، فإذا أهلّ شهر ذي الحجة ذهب الناس لسوق المجاز، ثم إلى الحج .
وتذكر المصادر أسماء كبار الشعراء الذين يحضرون موسم سوق عكاظ، ومنهم النابغة الذبياني، والنابغة الجعدي، وحسان بن ثابت، وعمرو بن كلثوم، والمستوغر بن ربيعة بن كعب بن سعد، وغيران بن سلمة، والأعشى، والخنساء (تماضر بنت عمرو)، والأغلب العجلي، وهديم بن جواس التميمي، والراهب المحاربي، والسليك بن السلكة، وغيرهم كثير. وشهدت عكاظ نوع آخر من الأدب، وهو الخطب، وكان للخطبة، والخطباء عند العرب مكانة لا تقل أهمية عن الشعر.
وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام حاضراً موسم سوق عكاظ سنة إلقاء قس بن ساعدة لخطبته، فقد روي عن قصة وفد قبيلة إياد أنه لما قدم الوفد إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ليعلن إسلام القبيلة سألهم رسول الله عن قس بن ساعدة الإيادي، فقالوا مات يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “كأني أنظر إليه بسوق عكاظ على جمل له أوراق، وهو يتكلم بكلام عليه حلاوة ما أجدني أحفظه”، فقال أحدهم إني أحفظه يا رسول الله، وتلا عليه بعض خطبة قس بن ساعدة. ولقد كان من أعظم آثار أسواق العرب قبل الإسلام توحيد لغة العرب، وعادتهم من عامة الأقطار، ونهضة الشعر (ديوان العرب).
وسجلت أعمال المسح الأثري عدداً من النقوش الإسلامية مدونة على هضبة السرايا الحمراء في وسط عكاظ، وهي من نوع النقوش التذكارية التي يسجلها المسافرون على سفوح الجبال القريبة من مسارات الطرق، أو يسجلها المقيمون في المنطقة، وتتضمن مثل هذه النقوش عبارات أدعية مختلفة المضامين، مثل: طلب الرحمة، والمغفرة، أو آيات قرآنية ونحو ذلك، وتنفذ تلك الكتابات بطريقة الحز السطحي بالخط الكوفي غير المنقوط، ومعظمها غير مؤرخ إلا أنه من خلال مقارنة أشكال الحروف ومضامينها، وأساليب تنفيذها مع ما وجد مؤرخ؛ فإن فترة تاريخ النقوش التذكارية تتراوح بين القرن الأول والثالث الهجري.
-
"داعش" يخترق موقع الجيش الأرجنتيني
قال الجيش الأرجنتيني أمس الاثنين إن متسللين اخترقوا موقعه الإلكتروني ونشروا عليه صورا يعتقد أنها لأعضاء من تنظيم داعش الإرهابي. وجاء في الصفحة التي شاهدتها رويترز ...Tue, 20 Jun 2017 07:05:02 GMT
-
وزير الأوقاف: الوزارة تسيطر بشكل كامل على جميع المساجد
أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة سيطرة الوزارة بشكل كامل على جميع المساجد والتصدي للحالات الفردية لمحاولة استغلال منابر المساجد سياسيا أو حزبيا أو اختطاف ...Tue, 20 Jun 2017 10:30:09 GMT
-
خفض 16ميجا من إمدادت الكهرباء الإسرائيلية لغزة
أعلنت سلطة الطاقة في قطاع غزة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية خفضت صباح الثلاثاء، 8 ميغاواط إضافية من إمدادات الكهرباء. وقالت السلطة، التي تديرها حركة حماس، في بيان ...Tue, 20 Jun 2017 11:07:57 GMT
-
غادة والي: تعليمات لتعديل قيم المعاشات ليتم الصرف أول يوليو
أصدرت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تعليماتها إلى قطاع الحاسب الآلي في كل من صندوقي التأمينات والمعاشات الحكومي والعام والخاص ببدء العمل فورا في حساب ...Tue, 20 Jun 2017 06:51:02 GMT
-
الاحتلال الإسرائيلي يخفض 8 ميجاوات من إمدادات الكهرباء لغزة
شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين بتخفيض إمدادات الكهرباء لقطاع غزة المحاصر، وذلك بعد أن قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية ...Mon, 19 Jun 2017 12:33:43 GMT
-
بالفيديو.. كواليس حلقة محمود حميدة مع رامز جلال
بعد عرض حلقته في برنامج المقالب “رامز تحت الأرض”، نشر الفنان المصري رامز جلال مقطع فيديو جمعه بالفنان محمود حميدة في الكواليس. مقطع الفيديو، الذي نشره رامز على ...Tue, 20 Jun 2017 21:09:04 GMT
-
تشييع جثمان ضابط الشرطة شهيد هجوم البساتين بحضور وزير الداخلية
شيع جثمان الشهيد النقيب علي أحمد شوقي من مسجد وزارة الداخلية بالقاهرة الجديدة، والذي استشهد في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور ...Sun, 18 Jun 2017 11:06:05 GMT
-
إيران تعلن إحباط مخطط إرهابي في ليلة القدر
كشفت عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني هاجر جناراني، أن جماعة زمرة “أنصار الفرقان” كانت تعتزم تنفيذ تفجيرات داخل البلاد خلال إقامة ...Sun, 18 Jun 2017 09:01:28 GMT
-
«الصحة»: لا توجد إصابات بين مدنيين في هجوم «المعادي» الإرهابي
نفى الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، ما تردد عن استشهاد ضابط أخر في الهجوم الإرهابي الذي وقع بحي المعادي، مشيرا أيضا إلى عدم وقوع أي إصابات أو وفيات من ...Sun, 18 Jun 2017 08:28:21 GMT