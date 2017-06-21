 Moheet on google
الأربعاء 21 يونيو 2017 05:02 صباحاً
روابط سريعة
طارق الشناوي: خالد النبوي مجتهد فنيا ولكن ليس مبدعًا
طارق الشناوي

طارق الشناوي: خالد النبوي مجتهد فنيا ولكن ليس مبدعًا

2017-06-21 03:44:20

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن المستوى الفني لأعمال الدراما هذا العام أفضل من العام الماضي بمراحل، موضحًا أن مسلسل واحة الغروب قدم مستوى فنيا متميزًا.

وأضاف الشناوي، خلال حواره في برنامج “رأي عام”، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة “ten”، أن الفنان خالد النبوي مجتهد بلا شك، ولكنه ليس مبدع كالفنانة منى شلبي وسيد رجب، حيث أنهم مبدعين حقًا.

وتابع: “خالد النبوي عنده أدوار قوية ، بس هو عاوز يقول شوفوا أنا بمثل إزاي، وليس مبدع من داخلة”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3