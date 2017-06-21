قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن المستوى الفني لأعمال الدراما هذا العام أفضل من العام الماضي بمراحل، موضحًا أن مسلسل واحة الغروب قدم مستوى فنيا متميزًا.

وأضاف الشناوي، خلال حواره في برنامج “رأي عام”، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة “ten”، أن الفنان خالد النبوي مجتهد بلا شك، ولكنه ليس مبدع كالفنانة منى شلبي وسيد رجب، حيث أنهم مبدعين حقًا.

وتابع: “خالد النبوي عنده أدوار قوية ، بس هو عاوز يقول شوفوا أنا بمثل إزاي، وليس مبدع من داخلة”.