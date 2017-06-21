حقق فريق الوداد البيضاوي فوزا مستحقا على نظيره الأهلي بهدفين مقابل لاشي في لقاء الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا الذي أقيم بملعب محمد الخامس.

وافتتح التسجيل اللاعب فابريس أوندوا في الدقيقة 49 من عمر المباراة من خطأ دفاعي، فيما أضاف الثاني اللاعب الكارتي في الدقيقة 79.

ورغم الهزيمة يتصدر الأهلي المجموعة برصيد 7 نقاط متساويا مع زاناكو الزامبي صاحب المركز الثاني ووصل رصيد الوداد للنقطة السادسة في المركز الثالث ويقبع القطن الكاميروني في المركز الأخير بدون رصيد من النقاط

ويلتقي غدا زاناكو مع القطن الكاميروني في نفس الجولة من المجموعة.