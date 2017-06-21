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السيسي ينيب المحافظين لحضور احتفالات "الأوقاف" بليلة القدر في المحافظات
الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي ينيب المحافظين لحضور احتفالات "الأوقاف" بليلة القدر في المحافظات

2017-06-21 02:12:51
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أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، المحافظين لحضور احتفالات وزارة الأوقاف بليلة القدر كلٌ في محافظته.

وتوجهت وزارة الأوقاف، بخالص التهنئة بهذه الليلة المباركة والشكر الجزيل للرئيس على هذه الإنابة الكريمة.

وأكدت الوزارة على جميع مديري المديريات التواصل والتنسيق مع المحافظين بشأن إقامة الاحتفال بليلة القدر، سائلين الله عز وجل أن يجعله احتفالا مباركا على مصر وأهلها والبشرية جمعاء.

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