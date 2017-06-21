تعادل سلبي في شوط أول مثير بين الأهلي والوداد2017-06-21 01:53:21
انتهى الشوط الاول بين فريقا الأهلي والوداد البيضاوي المغربي بالتعادل السلبي بدون أهداف.
ويخوض الفريقان لقاءهم بملعب محمد السادس، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا
وشهد الشوط الاول إثارة كبيرة من الفريقين حيث اعتمد أبناء القلعة الحمراء على التأمين الدفاعي وفرض البدري تكتيك الحفاظ على الشباك نظيفة فيما ضغط أبناء المغرب طوال الشوط الأول إلا أن الاهلي لم يعطيه أي فرصة لإحراز هدف التقدم.
وكاد الأهلي أن يخطف هدف التقدم في العديد من المناسبات عن طريق علي معلول وجونيور أجاي في اعتمادهم على الهجمات المرتدة.
بعد مرور 30 دقيقة من مباراة الأهلى والوداد المغربى المُقامة بينهما حالياً باستاد محمد الخامس فى الجولة الرابعة لدورى المجموعات الأفريقى مازالت النتيجة هى التعادل السلبى.
بداية حماسية من الفريقين دون انتظار “جس النبض” وحاول الأهلى التبكير بشن هجمات على مرمى الفريق المغربى، كما حاول صاحب الأرض استغلال عاملى الأرض والجمهور فى توجيه ضربات هجومية ضد الأحمر.
وسقط حسام عاشور للإصابة وإستمر علاجه ما يقرب من دقيقة برفقة مع أحد لاعبى الفريق المغربى قبل أن يستكمل الثنائى المشاركة.
ونشط أداء الفريقين تدريجياً وراوغ أجايى دفاع الوداد بشكل رائع ومرر كرة جيدة إلى وليد سليمان لكن الأخير تباطأ فى التسديد ليتدخل لاعبى صاحب الأرض وينقذون الموقف.
وأنقذ أجايى فرصة خطرة عندما تدخل وحرم مهاجم الوداد من تسديد كرة قوية فى الشباك الحمراء، وواصل الفريق المغربى سيطرته على مجريات اللقاء.
وأضاع قبل نهاية الشوط بثواني اللاعب الجربي هدف التقدم بعدما فقد السيطرة على الكرة وهو منفردا بمرمى شريف إكرامي لينجح الدفاع في التدخل وتشتيت الكرة.
ويحتل الاهلي صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط بالتساوي مع زاناكو في المركز الثاني فيما يأتي الوداد في المركز الثالث بثلاث نقاط ويحتل القطن الكاميروني المركز الأخير بدون رصيد.
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