قدم رئيس الوزراء الجزائري عبد المجيد تبون مساء الثلاثاء عرضا حول مخطط عمل حكومته أمام نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) وذلك طبقا للمادة 94 من الدستور.

وتضمن مخطط عمل الحكومة، الذي عرضه تبون خلال الجلسة التي يرأسها السعيد بوحجة رئيس المجلس الشعبي الوطني، ترقية الديمقراطية والحكم الراشد والتنمية الاجتماعية والاقتصادية مع الالتزام بمواصلة مسعى تعزيز دولة القانون وترقية الحريات والتأكيد على مكانة الجزائر دوليا ودورها في ترقية السلم والاستقرار عبر العالم وتعميق محاور مسار إصلاح قطاع العدالة وإصلاح الإدارة ومحاربة البيروقراطية.

وفي الشق الاقتصادي، تراهن الحكومة على مواصلة الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وتعزيزها وإرساء أكبر قدر من الشفافية في النشاط الاقتصادي والتجاري وتحسين مناخ الأعمال وكذا منح الجماعات المحلية دورا أساسيا في النشاط الاقتصادي مع التركيز على تعزيز الأمن الغذائي للبلاد والحد من اختلال الميزان التجاري ، كما تعتزم الحكومة مواصلة تطوير المنظومة الوطنية للتربية والتعليم العالي والتدريب المهني بالإضافة إلى صون التراث الثقافي ومرافقة الفعل الثقافي.

ويواصل المجلس الشعبي الوطني أعماله اليوم الأربعاء وبعد غد بإجراء مناقشة عامة حوله مخطط عمل الحكومة.

وصادق مجلس الوزراء الجزائري، الذي اجتمع يوم الأربعاء الماضي تحت رئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على برنامج عمل حكومة عبد المجيد تبون بعد أن تمت دراسته حيث ذكرت الرئاسة الجزائرية أن برنامج عمل الحكومة يأتي امتدادا لتطبيق برنامج رئيس الجمهورية.

ويتمحور البرنامج أساسا حول توطيد دولة الحق و القانون و الحريات و الديمقراطية و تعزيز الحكم الراشد و ترقية الهوية الوطنية والحفاظ على الذاكرة.

وفيما يخص الشق الاقتصادي والمالي، يركز برنامج عمل الحكومة على تحديث المالية العامة والمنظومة المصرفية وتطهير الفضاء الاقتصادي وترقية الاستثمار وتثمين سائر ثروات البلاد.

كما يندرج تحسين الإطار المعيشي من خلال توفير السكن وضمان الاستفادة من الطاقات والماء وكذلك حماية البيئة وتحسين المنظومة الوطنية للتعليم والتدريب وتثمين البحث العلمي وتحديث المنظومة الوطنية للصحة، ضمن أولويات حكومة رئيس الوزراء عبد المجيد تبون .

ويركز برنامج عمل الحكومة - على الصعيد الاجتماعي - على الحفاظ على المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي و التقاعد و ترقية الشغل و تعزيز آليات التضامن الوطني ومواصلة التكفل بالطبقات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة.

كان الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، قد عين عبد المجيد تبون في منصب رئيس الحكومة أواخر مايو الماضي في الحكومة الجزائرية الجديدة، خلفا لعبد المالك سلال.

وأجرى الرئيس الجزائري - بعد ذلك - تعديلا حكوميا طال 15 وزيرا من حكومة رئيس الوزراء السابق عبد المالك سلال، فيما حافظ 12 آخرون على مناصبهم، وتم تسجيل دخول 14 وزيرا جديدا، أغلبهم ولاة (محافظون) لعدة ولايات، ودمج عدد من الوزارات.