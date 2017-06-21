ذكرت صحيفة “زمان” التركية أن السلطات الألمانية شرعت في اتخاذ تدابير أمنية استباقية إزاء الحرس الشخصي المصاحب للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك قبيل حضوره اجتماع قمة مجموعة العشرين الشهر المقبل.

وقالت الصحيفة التركية إن ذلك جاء تجنبًا لوقوع أحداث مشابهة للاعتداء على المتظاهرين السلميين في واشنطن، وهو الحادث الذي تسبب في أزمة كبيرة داخل الكونجرس الأمريكي بسبب تعدي الحرس الشخصي لأردوغان بالضرب على متظاهرين مناهضين للرئيس التركي أمام السفارة التركية في واشنطن، خلال لقائه نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد مدير أمن ولاية هامبورج الألمانية رالف مارتين ماير في حوار صحفي مع جريدة “دير شبيجل”، أن السلطات الألمانية اتخذت تدابير أمنية خاصة للتعامل مع الحرس الشخصي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وشدد على أن الأمن الألماني لن يسمح لعناصر الحراسات الخاصة المرافقة لمسئولي الدول الأجنبية بالتسبب في فضيحة مماثلة داخل الأراضي الألمانية، قائلًا: “لن تشهد ولاية هامبورج أمرًا مماثلًا لواقعة اعتداء الحرس الشخصي للرئيس التركي أردوغان على المتظاهرين ضده في واشنطن”، مشيرًا إلى أن حمل الحرس الشخصي للسلاح مرتبط بتصاريح مسبقة.

يذكر أن قمة مجموعة العشرين تعقد للمرة الأولى بألمانيا، في 11 يوليو المقبل.