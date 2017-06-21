أصدر مجلس إدارة اتحاد كرة القدم برئاسة هاني أبوريدة قرارًا رسميًّا بتسليم النادي الأهلي درع مسابقة الدوري الممتاز في مباراة إنبي المقبلة.

ويلعب الأهلي أمام إنبي يوم السبت المقبل، في المباراة المقررة بينهما ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وتراجع مسؤولو اتحاد كرة القدم عن قرار تسليم النادي الأهلي درع المسابقة في مباراة المصري البورسعيدي، خوفًا من حدوث أزمات تفسد احتفالية تسليم درع الدوري.

ومن المنتظر أن يتم عقد اجتماع بين مسؤولي اتحاد كرة القدم ونظرائهم بالشركة الراعية، من أجل الاتفاق على آليات تنظيم الاحتفالية.

وكان النادي الأهلي حسم لقب مسابقة الدوري الممتاز، بعد التعادل أمام فريق مصر المقاصة بهدفين لمثلهما.