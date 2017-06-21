وصل النجم المصرى محمد صلاح، جناح فريق روما الإيطالي، إلى إنجلترا مساء الثلاثاء من أجل الخضوع للفحص الطبي اليوم الأربعاء تمهيدًا لانتقاله إلى صفوف فريق ليفربول الإنجليزي.

وذكرت شبكة “فوتبول إيطاليا” أن الدولى المصرى استقل طائرة من القاهرة بعد ظهر الثلاثاء ووصل إلى مطار هيثرو منذ قليل حيث استقبله وفد من نادى ليفربول داخل المطار.

ومن المنتظر أن يوقع اللاعب على عقد لمدة 4 سنوات مع الريدز ، على أن يحصل على راتب 5.5 مليون يورو فى الموسم الواحد.