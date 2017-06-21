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المريخ السوداني يهزم فيروفيارو في دوري أبطال أفريقيا
فريق المريخ السوداني

المريخ السوداني يهزم فيروفيارو في دوري أبطال أفريقيا

2017-06-21 01:05:58

نجح المريخ في تعديل مساره وأحيا آماله ببطولة دوري أبطال أفريقيا بتحقيقة الفوز مساء الثلاثاء على ضيفه فيرو فيارو دا بيرا الموزمبيقي 2-1 في المباراة التي جرت بمدينة أم درمان ضمن الجولة الرابعة بالمجموعة الأولى من البطولة.

تقدم مانويل فيرنانديز بهدف السبق لفيرو فيارو في الدقيقة 16، وأدرك السماني الصاوي التعادل للمريخ في الدقيقة 31 من ركلة ثابتة خارج الصندوق، وأضاف البديل محمد عبد الله “ضُفُر” الهدف الثاني للمريخ في الدقيقة 59.

بهذا الانتصار رفع المريخ رصيده للنقطة 4 متساويا مع فيروفيارو في المركز الثاني والثالث

ويحتل صدارة المجموعة النجم الساحلي برصيد 7 نقاط، فيما يقبع في المركز الأخير الهلال بثلاث نقاط.

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