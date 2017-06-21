قال المهندس رضا السنجابي، رئيس شركة التمساح لبناء السفن، إن مصر ستحتل المرتبة الأولى عالميا فى إنتاج الغاز الطبيعى فى غضون عامين من الآن، موضحا أن اكتشافات الغاز الطبيعى فى البحر الأبيض المتوسط تزداد يوم بعد يوم، وتابع: “وده سيقلب الموازين تماماً ويعود بالخير الوفير على مصر وشعبها”.

وأضاف “السنجابى”، خلال لقاء له عبر الأقمار الصناعية بفضائية “ON Live”، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى ملف الغاز اهتماماً شديداً ويعجل باستخراجه وتوفير كافة السبل التى تضمن التوسع فى إنتاجه، وتابع: “ومن هنا جاءت توجهات الفريق مهاب مميش أننا نكون مستعدين للخدمات البترولية بأيدى وسفن مصرية للاستغناء عن السفن والخدمات الأجنبية..دى سياسة جديدة اعتمدها الدولة لإعادة دعم وتطوير شركات الهيئة لتنطلق من لفظ القطاع العام إلى العالمية.. يتم إعادة بناء البنية التحتية لـ7 شركات قطاع عام وهذا جهد جبار يتحمله الفريق مهاب مميش”.

ولفت رئيس شركة التمساح لصناعة السفن، إلى أن رفع العلم المصرى على سفينة الفريق أحمد فاضل مصرية الصنع تأتى فى إطار توجه الدولة بسياستها الجديدة فى الاعتماد على الأيادى المصرية فى كل ما يتعلق بملف الغاز.

وأكد “السنجابى”، على أن التعاقد على بناء سفينة الفريق أحمد فاضل المخصصة للخدمات البترولية تم فى نهاية عام 2014 وبدأت التصميمات والبناء الفعلى فى غضون ديسمبر 2015 وتم الانتهاء منها وبدأ التجارب البحرية فى ابريل 2017، وتابع:” التصميمات تمت وفق أحدث النظم العالمية للسفن العاملة فى مجال البترول ومجهزة بكل ما تحتاجة منصات الغاز الطبيعى”.