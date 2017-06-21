قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أطلق عدة رسائل من قراراته التى أعلن عنها بحفل إفطار الأسرة المصرية، هدفها التكاتف والترابط وتماسك المجتمع المصرى.

وأضاف المصيلحى، خلال مداخلة هاتفية للإعلامية ريهام السهلى، أن وحدة المجتمع المصرى من أهم العناصر التى يتم من خلال مجابهة كافة التحديات التى تواجهنا، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتخذ طريق المواجهة منذ توليه المسئولية وليس إعطاء المسكنات التى تستهلك الوقت، وليس فى مصلحة قضية الشعب التى تعد “قضية وجود وإنقاذ وطن”.

وأوضح الوزير، أن الزيادة التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم البطاقات التموينية، أقصى ما يمكن أن تقدمه الحكومة للمواطنين، مردفا: “إحنا كنا داخلين بـ 40 جنيه زيادة على البطاقات، ولكن الـ 50 اللى وضعها الرئيس أكتر مما كنا نتوقعه”.

وأشار المصيلحى، إلى أنه سيعقد اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء، لبحث القواعد التنفيذية للزيادة التى أعلن عنها الرئيس السيسى لدعم البطاقات التموينية، مضيفًا: “من 1 يوليو سنأخذ كل القدرات والإمكانيات سواء فى تغيير النظام على الكروت أو تغيير قاعدة البيانات وتوفير السلع ووضعها للمواطن”.