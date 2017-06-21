النائب العام القطري: اختراق موقع "قنا" نفذ من دول تشارك في المقاطعة

زعم النائب العام القطري علي بن محسن بن فطيس المري، أن اختراق موقع وكالة الأنباء القطرية “قنا” نفذ من قبل دول مجاورة مشاركة في مقاطعة بلاده.

وقال المري، في مقابلة مع قناة “الجزيرة” القطرية، اليوم الثلاثاء: إن “الأدلة التي بحوزتنا كافية لتوجيه الاتهام لدول المقاطعة”.