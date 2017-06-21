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اليوم.. رئيس الوزراء يرأس اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية
المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء‎

اليوم.. رئيس الوزراء يرأس اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية

2017-06-21 00:17:35

يرأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء اليوم الأربعاء، اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية، لمتابعة جهود الحكومة في توزيع العدالة الاجتماعية، خاصة بعد قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات وزيادة الدعم ببطاقات التموين لـ 50 جنيها.
وكان من المقرر أن يعقد اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية أمس الثلاثاء، إلا إنه تم تأجيله للغد نظرا لارتباط رئيس الوزراء باجتماعات رئاسية.

كما يعقد رئيس الوزراء اليوم، لقاءً مع وزير التربية والتعليم، ومحافظ الوادى الجديد لمتابعة عدد من المطالب المتعلقة بالمحافظة.

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