فاز فريق الهلال الأبيض السودانى، على سموحة بنتيجة 2/1 فى مباراة الإياب التى جمعتهما الليلة ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

تقدم فريق الهلال فى الدقيقة 73 بعدما استغل اللاعب أبو بكر غفلة دفاعات سموحة، وسدد الكرة التى ارتدت من الحارس محمد ابو جبل ليسجل منها التقدم، وفى الدقيقة 85 نجح إسلام محارب من إدراك التعادل بعدما سدد صاروخية فى مرمى الفريق السودانى، وفى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع أحرز اللاعب نيلسون هدف الفوز لفريقه.

بهذا الفوز يتصدر فريق الهلال قائمة مجموعته برصيد 7 نقاط، ويأتى فريق ريكرياتيفو دو ليبولو فى المركز الثانى برصيد 6 نقاط، وفريق زيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد 6 نقاط، بينما يتذيل سموحة جدول المجموعة برصيد 4 نقاط.

كانت نتيجة مباراة الذهاب قد انتهت بتعادل الفريقين إيجابيا (1-1) بملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية.