قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الاجتماعية، التى أصدرها خلال مشاركته بإفطار الأسرة المصرية، تنحاز للطبقات الأقل دخلا ومحدودة الدخل.

وأضافت الوزيرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام السهلي، أن الزيادة التى أقرها الرئيس عبد الفتاح لأصحاب المعاشات التأمينية أكبر زيادة تتم لهؤلاء المواطنين، وعندما يتم وضع حد أدنى للزيادة 150 جنيهًا فترتفع على إثرها المعاشات المتدنية، مردفة: “صحيح ما زالت معاشات المصريين قليلة وإحنا كلنا عارفين كده، لكن الحقيقة هى زيادة تساعد على مواجهة التضخم”.

وأشارت والى، إلى أن زيادة المعاشات التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، سيتم تطبيقها عقب ترجمة القرار إلى قانون من رئيس الجمهورية غدا، مضيفه: “شغالين ليل ونهار فى التأمينات وبندخل على الكمبيوتر 9.5 مليون ملف، علشان نحسبلهم الزيادة علشان الصرف هيتم 1 يوليو”.