مقتل " تركي البنعلي" مفتي داعش في غارة نفذت في سوريا في 31 مايو الماضي

أعلن التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم داعش مقتل “تركي البنعلي” المعروف بمفتي التنظيم في غارة نفذت في سوريا في 31 مايو الماضي.

ذكرت ذلك قناة الحرة الأمريكية الليلة، مشيرة إلي أن البنعلي كان قد ظهر أكثر من مرة في المقاطع الدعائية التي ينتجها التنظيم المتشدد.

وكانت واشنطن وضعت البنعلي على قوائم الشخصيات التي تطالها العقوبات الأمريكية لمساعدته في تجنيد مقاتلين لداعش.

والبنعلي كان يحمل الجنسية البحرينية حتى عام 2015 حيث أسقطت عنه لصلته بالإرهاب.

وتقود الولايات المتحدة تحالفا ضد التنظيم المتطرف في كل من سوريا والعراق.