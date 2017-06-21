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وزير الخارجية الأسبق: "طنطاوي" عبر بمصر إلى بر الأمان.. فيديو
المشير محمد حسين طنطاوي

وزير الخارجية الأسبق: "طنطاوي" عبر بمصر إلى بر الأمان.. فيديو

2017-06-21 00:01:44

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق وعضو مجلس النواب، إن المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، عبر بمصر إلى بر الأمان، مضيفًا: “اللي يقول غير كدة مش فاهم”.

وأضاف “العرابي”، في حواره مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج “خط أحمر” والمذاع عبر فضائية “العاصمة” الثلاثاء: “المشير طنطاوي مشي بينا على شعرة بحكمته وبرؤيته”.



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