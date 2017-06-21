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اليوم.. وزير خارجية نيجيريا يزور تونس
علم نيجيريا

اليوم.. وزير خارجية نيجيريا يزور تونس

2017-06-21 00:50:51
أ ش أ

يقوم وزير الشئون الخارجية بجمهورية نيجيريا الفيدرالية جيوفري أونياما إبتداء من يوم غد الأربعاء 21 وحتي يوم 23 من الشهر الجاري، بزيارة عمل إلى تونس، بدعوة من وزير الشئون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي.

وقالت وزارة الخارجية التونسية مساء اليوم، انه سيتم خلال الزيارة بحث سبل تطوير علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، والتشاور حول القضايا الإفريقية ذات الاهتمام المشترك في اطار اجتماع الدورة 29 لقمة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية التي ستستضيفها أديس أبابا يومي 3 و 4 يوليو 2017.

ويجري وزير الخارجية النيجيري خلال الزيارة سلسلة من اللقاءات مع عدد من كبار المسئولين التونسيين.

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