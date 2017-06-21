يؤكد الشيخ عباس النقشبندي في كتابه “من أحوال رمضان وليلته المباركة”، أن الصوم من أعظم أركان الدين، وأوثق قوانين الشرع المتين، به قهر النفس الأمارة بالسوء، وهو مركب من أعمال القلب ومن المنع من المآكل والمشارب، وهو أجمل الخصال، بل هو أفضل العبادات.

وقد سمي رمضان لأن الذنوب تُرمض فيه أي تُحرق.

وقال العلامة الدمياطي في “الإعانة”: وإنما اختص الصوم به سبحانه وتعالى لأنه لم يتقرب لأحد بالجوع والعطش إلا لله تعالى، ولأنه مظنة الإخلاص لخفائه دون سائر العبادات، فإنها أعمال ظاهرة يطلع عليها فيكون الرياء أغلب فيها.

وليلة القدر هي الليلة المباركة، قال ابن عباس: أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا، ثم نزل مفصلا أو منجا بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنة على رسول الله صل الله عليه وسلم.

وسميت ليلة القدر لعظيم قدرها وشرفها، لأنها أنزل فيها كتابا ذا قدر، بواسطة ملك ذي قدر، على رسول ذي قدر، لأمة ذات قدر، وللطاعات فيها قدر عظيم، وثواب جزيل من الله العلي العظيم.

وقيامها أفضل من عبادة ثلاث وثمانين سنة، وأربعة أشهر حق العبادة، والجهاد في سبيله تعالى، وهذه من خصائص الأمة المرحومة لقصر أعمارهم وقلة أعمالهم، فأعطاهم الله تعالى ليلة القدر.

قال ابن كثير: يكثر تنزل الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتها، والملائكة يتنزلون مع تنزل البركة والرحمة، كما يتنزلون عند تلاوة القرآن، ويحيطون بحلق الذكر، ويضعون أجنحتهم لطالب العلم بصدق تعظيما له. السلام فيه من الملائكة على المؤمنين إلى طلوع الفجر.

وسر خفاء ليلة القدر هو التزود من الطاعات لأنها منازل قرب إلى الله تعالى.

واختلف العلماء في تعيين ليلة القدر على نحو من أربعين قولاً، والصحيح كما يرى صاحب الكتاب أنها ليلة متنقلة في العشر الأواخر من كل رمضان، منها قوله صلى الله عليه وسلم: “تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان”.

ويقدر فيها ما يكون في تلك السنة ، فيكتب فيها ما سيجري في ذلك العام ، وهذا من حكمة الله عز وجل وبيان إتقان صنعه وخلقه . وقيل لأن للعبادة فيها قدر عظيم لقول النبي صلى الله عليه وسلم “من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه”.

وقوله ” فيها يفرق كل أمر حكيم ” أي تقدّر في تلك الليلة مقادير الخلائق على مدى العام ، فيكتب فيها الأحياء والأموات والناجون والهالكون والسعداء والأشقياء والعزيز والذليل والجدب والقحط وكل ما أراده الله تعالى في تلك السنة.

قال ابن عباس ” أن الرجل يُرى يفرش الفرش ويزرع الزرع وأنه لفي الأموات ” أي انه كتب في ليلة القدر أنه من الأموات . وقيل أن المعنى أن المقادير تبين في هذه الليلة للملائكة .

فينبغي للمؤمن أن يجتهد في أيام وليالي هذه العشر طلباً لليلة القدر ، اقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم ، وأن يجتهد في الدعاء والتضرع إلى الله.

وقوله “إيماناً واحتسابا”، أي تصديقاً بوعد الله بالثواب عليه وطلباً للأجر لا لقصد آخر من رياء أو نحوه. وأما الاحتساب‏:‏ فمعناه خلوص النية، وصدق الطوية، بحيث لا يكون في قلبه شك ولا تردد، وبحيث لا يريد من صلاته، ولا من قيامه شيئاً من حطام الدنيا، ولا شيئاً من المدح، ولا الثناء عليه، ولا يريد مراءاة الناس ليروه، ولا يمدحوه ويثنوا عليه، إنما يريد أجره من الله تعالى، فهذا هو معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم‏:‏ إيماناً واحتساباً‏.‏

ويستحب كثرة الدعاء في هذه الليلة المباركة، لأنه مظنة الإجابة، ويكثر من طلب العفو والعافية كما ثبت ذلك في بعض الأحاديث، فعن عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ قلت‏:‏ يا رسول الله، إن علمت أي ليلة ليلة القدر، ما أقول فيها‏؟‏، قال‏:‏ قولي‏:‏ اللهم إنك عفو كريم تُحب العفو فاعف عني‏.‏ .

والعفو معناه‏:‏ التجاوز عن الخطايا، ومعناه‏:‏ طلب ستر الذنوب، ومحوها وإزالة أثرها، وذلك دليل على أن الإنسان مهما عمل، ومهما أكثر من الحسنات فإنه محل للتقصير، فيطلب العفو فيقول‏:‏ يا رب اعف عني‏.‏ يا رب أسألك العفو‏.‏