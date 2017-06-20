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بث مباشر.. الأهلي لزيادة التفوق والوداد المغربي للثأر في دوري أبطال أفريقيا
الاهلي والوداد المغربي

بث مباشر.. الأهلي لزيادة التفوق والوداد المغربي للثأر في دوري أبطال أفريقيا

2017-06-20 23:59:33

يلتقي النادي الأهلي المصري ونظيره الوداد المغربي في لقاء الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا بملعب مركب الملك محمد الخامس.

وكان لقاء الجولة الماضية بين الفريقان قد انتهى بفوز القلعة الحمراء بهدفين مقابل لا شئ.

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