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محاضرة أخيرة للاعبي الأهلي قبل مباراة الوداد
الاهلي ـ فريق الاهلي ـ حسام البدري‎

محاضرة أخيرة للاعبي الأهلي قبل مباراة الوداد

2017-06-20 23:58:39

عقد حسام البدري، المدير الفني للفريق، محاضرة أخيرة للاعبين في الساعة التاسعة بتوقيت المغرب، الحادية عشرة بتوقيت مصر، لشرح خطة مباراة الوداد، ونقاط القوة والضعف في الفريق المغربي.

جاء ذلك بعدما تناولت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وجبة الإفطار، اليوم الثلاثاء، في فندق الإقامة بالمغرب.

ويتحرك اللاعبون والجهاز الفني إلى ملعب «محمد الخامس» عقب المحاضرة الفنية مباشرة، من أجل خوض مواجهة الوداد في الجولة الرابعة من دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

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