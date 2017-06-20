البدري يعلن تشكيل الأهلى امام الوداد2017-06-20 23:52:22
أعلن حسام البدرى المدير الفني للنادى الأهلى على التشكيل الذي يخوض به لقاء الوداد المغربي على ملعب “مركب محمد الخامس ” في تمام الحادية عشر بتوقيت المغرب الواحده صباحا بتوقيت القاهرة ، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.
وجاء التشكيل كالتالى:
في حراسه المرمي : شريف إكرامي
خط الدفاع : أحمد فتحي وسعد سمير وأحمد حجازي وعلي معلول.
خط الوسط : عمرو السولية وحسام عاشور وعبد الله السعيد.
وأمامهم : وليد سليمان و مؤمن زكريا.
خط الهجوم : جونيور أجايي
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