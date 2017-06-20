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البدري يعلن تشكيل الأهلى امام الوداد
تدريبات الاهلي

البدري يعلن تشكيل الأهلى امام الوداد

2017-06-20 23:52:22

أعلن حسام البدرى المدير الفني للنادى الأهلى على التشكيل الذي يخوض به لقاء الوداد المغربي على ملعب “مركب محمد الخامس ” في تمام الحادية عشر بتوقيت المغرب الواحده صباحا بتوقيت القاهرة ، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وجاء التشكيل كالتالى:

في حراسه المرمي : شريف إكرامي

خط الدفاع  : أحمد فتحي وسعد سمير وأحمد حجازي وعلي معلول.

خط الوسط :  عمرو السولية وحسام عاشور  وعبد الله السعيد.

وأمامهم :  وليد سليمان و مؤمن زكريا.

خط الهجوم : جونيور أجايي

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