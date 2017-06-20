أكد جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود، أن هناك مبادرة بالاتفاق مع 4 بنوك هى البنك الأهلي ومصر والمصري الخليجي والإسكندرية، لتوفير الأحذية ومستلزمات الجلود لموظفي الحكومة وأعضاء النقابات وإمكانية تقسيط ثمن المنتجات على 12 شهرًا دون أي فوائد .

وأضاف السمالوطي في تصريحات صحفية أن المبادرة تهدف إلى مما يحقق مكسب للطرفين وهو بيع وتسويق المنتجات للمصانع وأيضًا التخفيف عن كاهل المواطنين لأن الأحذية والمنتجات الجلدية من المتطلبات الأساسية للأسرة المصرية