خلال حفل إفطار الأسرة المصرية اليوم الأحد، تطرق الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية التي أقرها مجلس النواب مؤخرا.

وحدد الرئيس أنه سيتحدث في 3 نقاط رئيسية كانت محل جدل خلال الفترة الأخيرة خاصة الأسبوع الأخير، موضحًا فى مستهل حديثه أن مستشاريه طلبوا منه عدم الحديث في أول موضوع تحديدًا، وهو اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، فرد عليهم قائلا “أنا مابعملش كدة”.

وأشار الرئيس إلى رفض البعض وقبول البعض الآخر لاتفاقية تعيين الحدود، قائلا: “اللي يرفض من حقه يرفض”، فرد أحد المدعوين بالقاعة قائلا: “مجلس النواب كله معك ياريس”.

قال الرئيس الدول لا تقاد هكذا، الدول تقاد بالقانون والحقائق وليس بالهوي والمزاج .

وأضاف الرئيس: “نريد أن نتعامل في مصر بوضوح مش عايزين تشكيك فى بعض أو تخوين آخرين.. يا مصريين إحنا في مهمة إنقاذ الدولة”.

ولفت الرئيس السيسي إلي أن الخطر قائم و”احنا مشمرين سواعدنا لهذا الخطر ومستعدين”.

وأكد أننا نريد تغيير الواقع الخاص بنا للأفضل متساءلا: “هل نغيره ولا نعمل مشاكل.. هى الأوطان تباع وتشتري؟”.

وأضاف الرئيس “انتم أمنتوني علي هذا البلد أمام الله الذي لا يغيب عنه شيء وإن كنت فرطت هتحاسب أمام الله”.

وقال الرئيس للمشاركين في حفل الإفطار، “إنه من الشرف أن التقي بكم اليوم في حفل إفطار الأسرة المصرية، خصوصًا بعض الأسر التى قدمت أرواح أبنائها من الشهداء والمصابين كي تكون مصر فى سلام.