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أحمد رفعت يغيب عن لقاء الزمالك واتحاد العاصمة
احمد رفعت

أحمد رفعت يغيب عن لقاء الزمالك واتحاد العاصمة

2017-06-20 23:21:36

كشف خالد جلال، مدير الكرة بنادي الزمالك، أن أحمد رفعت صانع ألعاب الفريق أصبح خارج الحسابات في مباراة الغد أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري في مباراة الجولة الرابعة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
وخضع أحمد رفعت للكشف الطبي من الدكتور أيمن فريد، طبيب الزمالك، والذي طلب عدم مشاركة اللاعب وعدم المغامرة به في المباراة بسبب الإصابة التي تعرض لها في المران الأخير الذي أقيم على الملعب الفرعي لاستاد 5 يوليو.
وتعرض أحمد رفعت للإصابة بإلتواء في القدم خلال مشاركته في مران الفريق اليوم.

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