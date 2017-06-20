علن اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، حالة الاستنفار الأمني بكافة القطاعات الأمنية بالوزارة، لتوفير المناخ المناسب بمناسبة الاحتفالات بعيد الفطر المبارك، وتفعيل الخطط الأمنية التى أعدتها مديريات الأمن بأنحاء الجمهورية، لتحقيق أعلى معدلات التأمين، والتى من أهم محاورها، الحفاظ على المواطنين والمنشآت الدينية، خاصة فى أوقات أداء صلاة العيد وأثناء الانتهاء منها.

ووجه اللواء مجدي عبدالغفار، مديري الأمن بتنفيذ الخطط الأمنية الموضوعة، وتمركز قوات الأمن في الأماكن المخصصة لها، واستمرار الدوريات الأمنية، والأكمنة المتحركة في مداخل المحافظات، وبداخل الشوارع الرئيسية، وبمناطق المتنزهات.

وقد انتهت وزارة الداخلية من وضع إستراتيجية أمنية، تستهدف تحقيق الأمن الجنائى، وعودة الانضباط للشارع المصرى، باعتبار ذلك فى مقدمة أولويات الأجندة الأمنية للوزارة، من خلال المواجهة الحاسمة للجريمة الإرهابية، والتى اعتمدت على محورين أساسيين، محور الأمن الوقائى، وتوجيه الضربات الاستباقية للتنظيمات الإرهابية، وإجهاض مخططاتها، ومحور سرعة ضبط العناصر عقب ارتكاب الأعمال الإرهابية.

حيث وجه وزير الداخلية، باستمرار حالة الطوارئ، ورفع الاستعدادات القصوي، لتأمين احتفالات عيد الفطر المبارك، ومتابعة آخر التطورات علي الخطة الأمنية التي تم وضعها، والاطمئنان علي تنفيذ خطة الانتشار السريع فى الشوارع، وتم التأكيد علي وجود دوريات مشتركة من الجيش والشرطة، تقوم بتمشيط كافة مناطق الجمهورية، ونشر أكمنة ثابتة من قوات الانتشار السريع، وتمركز مدرعة شرطة وسيارات من العمليات الخاصة والانتشار السريع، ومجموعة مشتركة من الأمن العام وضباط مباحث، والشرطة النسائية.

وتم الانتهاء من تفعيل غرفة عمليات مشتركة بين الأجهزة الأمنية بالكامل، للمرور على كافة المتنزهات على مستوى الجمهورية، لمتابعة إجراءات الأمن بالكامل، وربطها بغرفة عمليات بوزارة الداخلية للمتابعة.

ووجه وزير الداخلية أوامر صارمة، لمساعدى الوزير ومديرى الأمن، بالوجود على مدار الـ 24 ساعة فى الشوارع، لمتابعة انتشار القوات، مع إلغاء الراحات لجميع الضباط حتى انتهاء الاحتفالات، بالإضافة إلي نشر عناصر الشرطة السرية، والدوريات المسلحة فى الشوارع، وشدد الوزير، علي نشر الأكمنة الثابتة والمتحركة، وتعيين ضباط وضابطات من إدارة مكافحة التحرش لرصد أى ما يخل بالأمن العام.

كما تابع وزير الداخلية، خطة الإدارة العامة للمرور، وشدد علي رفع السيارات المتروكة بمحيط المنشآت المهمة، وتجهيز أوناش للمشاركة في الاحتفالات موزعة على القطاعات الشرطية، ووضع أكمنة ثابتة ومتحركة على مداخل المحافظات تقوم بإجراءات تفتيش دقيقة للسيارات التي يشتبه بها، بالإضافة إلى تأمين الطرق نفسها.

وتم وضع خطة أمنية لتأمين المتنزهات والحدائق، وتم الدفع برجال الشرطة النهرية لتأمين المراكب النيلية لتأمين المواطنين في احتفالات العيد، بالإضافة إلي تأمين جميع المناطق الساحلية، التي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين خلال الأعياد والعطلات الرسمية.