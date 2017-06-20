دخلت الفنانة ريم البارودي في موجة من البكاء، نتيجة حالة الخوف والفزع التى تعرضت لها ، مع الفنان هاني رمزي خلال برنامج المقالب “هاني هز الجبل” الذي يعرض يوميا طوال شهر رمضان المبارك.

كان فريق البرنامج أوهم ريم البارودي، بضرورة مشاركتها فى حملة لمناصرة الطفل العربي، وذلك عن طريق زيارة إحدى دور الأيتام التي تقع أعلى جبل في لبنان.

وخلال حلقة اليوم استقلت ريم إحدى السيارات التابعة للبرنامج لتوصيلها للدار، وأثناء سيرها على ارتفاع ١٣ دور تقريبًا، اصطدمت بحافلة قادمة في وجهها، عندها السائق السيطرة على المركبة التي بدأت تدور حول نفسها، لإيهام ريم بأنها ستسقط، لتقع السيارة من فوق الجبل بين صخرتين كبيرتين تمنعان انحدارها لأسفل.

كما أوهم السائق ريم بأنه أصيب بأزمة قلبية نتيجة خوفه من الحادث المدبر، ثم بدأ هاني رمزي، بالتحدث مع ريم في السماعة لتدور ليرشده عن طريقة خروجه من هذه الأزمة.

يذكر أن البرنامج جرى تصويره في العاصمة اللبنانية بيروت، في منطقة الجبل، وبالاستعانة بفريق عمل أجنبي لإعداد المقلب بشكل آمن، نظرا لخطورته الشديدة.