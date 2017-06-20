قال رئيس بلدية بريا، فى جمهورية أفريقيا الوسطى، إن ما لا يقل عن 42 شخصا، قتلوا، اليوم الثلاثاء، فى اشتباكات بالبلدة بين فصائل مسلحة متنافسة، وذلك بعد يوم من توقيع اتفاق سلام أنهى سنوات من إراقة الدماء.

وأضاف ماوريس بيليكوسو، لـ”رويترز”، “يمكننى القول إن نحو 50 قتلوا، جرى نقل 42 جثة إلى المستشفى، وهناك أيضا جثث لم تنتشل بعد من الأحياء”.

وكانت أغلب الجماعات المسلحة، فى جمهورية أفريقيا الوسطى، وقعت، أمس، فى العاصمة الإيطالية روما، على اتفاق ينص على الالتزام بوقف فورى لإطلاق النار، لإنهاء المصادمات الطائفية هناك والتى دامت أكثر من 3 أعوام.

وذكرت شبكة “إيه بى سى نيوز” الإخبارية الأمريكية، الاثنين، أن 13 جماعة مسلحة فى أفريقيا الوسطى - من إجمالى 14 جماعة - وقعت على هذا الاتفاق بوساطة كاثوليكية.

ووصف المفاوضون، التوصل إلى هذا الاتفاق، بأنه يمثل خطوة هامة على طريق إنهاء الاشتباكات الطائفية بين المسلمين والمسيحيين فى أفريقيا الوسطى، والتى أدت إلى مقتل عشرات الآلاف من المواطنين، فضلا عن تشريد أكثر من نصف مليون آخرين.