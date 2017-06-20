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أسبانيا تهزم البرتغال وتتأهل لنصف نهائي يورو الشباب
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أسبانيا تهزم البرتغال وتتأهل لنصف نهائي يورو الشباب

2017-06-20 23:24:04

حقق المنتخب الإسباني فوزا هاما على نظيره منتخب البرتغال بنتيجة 3-1، خلال المباراة التي جمعتهما  اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس أمم أوروبا تحت 21 عاما المقامة في بولندا، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط و يضمن تأهله إلى الدور نصف النهائى من البطولة.

وضع ساؤول نيجويز المنتخب الإسباني في المقدمة عند الدقيقة 21 من اللقاء لينتهي الشوط الأول بتقدم منتخب إسبانيا بنتيجة 1-0، و في الشوط الثاني عزز المنتخب الإسباني تقدمه بهدف ثان عن طريق اللاعب ساندرو راميرز في الدقيقة 65.

وقلص المنتخب البرتغالي الفارق عندما سجل له اللاعب أرمندو توي نابانيا هدفه الوحيد في الدقيقة 77 من المباراة، ليسجل اللاعب اينياكي ويليامز الهدف الثالث لمنتخب إسبانيا في الدقيقة 90 لينتهي اللقاء بفوز منتخب إسبانيا بنتيجة 3-1.

وبذلك تصدر المنتخب الإسبانى المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما حل البرتغال وصيفا برصيد 3 نقاط.

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