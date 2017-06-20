قال دنيس ليسكوف المدير العام لشركة (جلفكوسموس) ‏الروسية اليوم الثلاثاء إن الشركة ستوفر رحلات مدارية على متن مركبة فضائية من طراز ‏‏(سويوز) تتضمن التحاما بالمحطة الفضائية الدولية لـ “سياح الفضاء‎”. ‎

‎ ‎ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية في نشرتها باللغة الانجليزية عن ليسكوف قوله ” ‏السياحة ممكنة، ولكننا لا نربطها في المرحلة الحالية ببرنامج المحطة الفضائية الدولية.. ‏بعبارة أخرى .. يمكننا تجهيز بعثة منفصلة لسياح الفضاء يطير فيها أحد روادنا ومعه ‏سائحان آخران.. هذه مهمة منفصلة لكن الالتحام بمحطة الفضاء الدولية ممكن‎ “. ‎

‎ ‎وأضاف ليسكوف ” أي أحد مهتم بوسعه مراسلة (كلفكوسموس) وسندرس طلبه” مشيرا ‏إلى أنه بمجرد أن يقدم الطلب ستحدد سعر التذكرة بناء على مدة وبرنامج الرحلة. ‏

‏ يُشار إلى أن شركة “سبيس أدفنشرز” الأمريكية هي الوحيدة حتى هذا الوقت التي توفر ‏رحلات مدارية خاصة على متن مركبات فضاء روسية من طراز (سويوز). ‏‎ ‎

‏ وقال ألكسندر سيركين الرئيس التنفيذي للشركة الروسية (كلفكوسموس) إن أول رحلة ‏تجارية ستُطلق في عام 2019.