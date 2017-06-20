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بالفيديو.. كواليس حلقة محمود حميدة مع رامز جلال
رامز جلال ومحمود حميدة

بالفيديو.. كواليس حلقة محمود حميدة مع رامز جلال

2017-06-20 23:02:01

بعد عرض حلقته في برنامج المقالب “رامز تحت الأرض”، نشر الفنان المصري رامز جلال مقطع فيديو جمعه بالفنان محمود حميدة في الكواليس.

مقطع الفيديو، الذي نشره رامز على حسابه على “انستجرام”، غلب عليه روح المرح، حيث استعرض رامز شكل حميدة بعد خلعه للبنطلون، وعبر عن سعادته الشديدة بحلقته معه.

أما حميدة فأكد أن هذا المقلب عمل له نوع من التطهر، فوجه رامز سؤالا له عمن يوجه له رسالة بأن حقه وثأره قد عاد بعد هذا المقلب، فقال له الفنان الكبير ضاحكا: “أخدت بتارك يا رامز”، فقام رامز بتقبيله على وجنته.

يذكر أن محمود حميدة قد أثار جدلا كبيرا برد فعله بعد وقوعه ضحية للمقلب، حيث أنه قام بخلع بنطاله، وأصر على تكملة الحلقة بهذا الشكلن كما أنه لم يبد أي ضيق من المقلب، بل على العكس أكد أنه أحس أنه تطهر من ذنوبه.



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