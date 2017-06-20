أجلت دائرة الجنايات بمحكمة استئناف طرابلس، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة الساعدي معمر القذافي في القضية رقم (877/2005) إلى 11 يوليو المقبل.

ومثل الساعدي القذافي، أمام دائرة الجنايات الثانية بالمحكمة، التي ترأسها المستشار رمضان بلوط، والتي تنظر في قضية مقتل الرياضي بشير الرياني.

وبعد التداول وسماع شهادة الشهود قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 11 من شهر يوليو القادم بناء على طلب دفاع المتهم، وذلك لإعلان باقي شهود النفي لتنفيذ قرار المحكمة باستدعاء رئيس مركز باب البحر ورئيس قسم التحقيق بالمركز لسماع شهادتهم بالخصوص.