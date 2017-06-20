استهل الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حلقة برنامجه، بالدعاء للشعب والمسيحيين، والجيش والشرطة، وولاة الأمر فى مصر، لافتا إلى أن الله خلق ليلة القدر ليقبل فيها الدعاء، وتغير فيها الأقدار.

وقال الجندى، خلال حلقة برنامجه “لعلهم يفقهون”، على فضائية “dmc”، اليوم الثلاثاء: “اللهم يا كاشف البلاء يا سامع الدعاء.. هذا حالنا لا يخف عليك وهذا مقامنا بين يديك.. اللهم احفظ مصرنا وبارك لنا فى ترابها وجنودها وشرطتها وولاة الأمر ومسيحيى مصر”.