نشرت قناة “اكسترا نيوز” اللقطات الأولى لحادث بروكسل الإرهابي، حيث أكدت الشرطة البلجيكية، أنه لا توجد أي إصابات في انفجار المحطة المركزية للقطارات ببروكسل، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أذاعته فضائية “العربية”، اليوم الثلاثاء.

وأغلقت الشرطة البلجيكية الطرقات باتجاه محطة القطارات المركزية في بروكسل، وذلك بعد سماع دوي انفجار بالقرب منها.