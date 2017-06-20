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عادل إمام وهنيدي في حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور الرئيس
عادل امام

عادل إمام وهنيدي في حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور الرئيس

2017-06-20 22:44:27

شارك الفنان عادل إمام في حفل إفطار الأسرة المصرية، وجلس على المنضدة أمام مائدة الرئيس السيسي.

ودارت الأحاديث الجانبية بين الفنان وضيوف الحفل- قبل وصول الرئيس- حول مسلسل رمضان «عفاريت عدلي علام»، حيث حاز المسلسل وأداء الفنان على إعجاب الحضور.

كما حضر الحفل الفنان أشرف عبد الباقي والفنان محمد هنيدي.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل إفطار الأسرة المصرية وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب وشيخ الأزهر والبابا تواضروس وعدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب.

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