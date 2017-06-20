أكد الإعلامي يوسف الحسيني، أن الجيش المصري قتل أكثر من 12 تكفيريا شديدي الخطورة في سيناء، مضيفا أن الجيش المصري يقوم بمجهودات رائعة في محاربة الإرهاب.

وقال في برنامجه “بتوقيت القاهرة”، المذاع علي شاشة “ON LIVE”، اليوم الثلاثاء إن “الجيش بيقوم بدوره في محاربة الإرهاب، والنبي فاضل بس الحكومة تقوم بدورها”.