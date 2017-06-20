قال متحدث باسم الشرطة، إن القوات البلجيكية التى تتولى حراسة محطة بروكسل المركزية للقطارات، تمكنت من “تحييد” شخص، بعد وقوع انفجار صغير، اليوم الثلاثاء، وأضاف أنه لم تقع أى إصابات أخرى، وأن الوضع تحت السيطرة.

ولم يؤكد تقارير لوسائل الإعلام، بأن الشخص كان يرتدى حزاما ناسفا، كما لم يتضح ما إذا كان الشخص لا يزال على قيد الحياة، فيما قال شهود لوسائل الإعلام البلجيكية، إنه تم إخلاء المحطة والمنطقة التاريخية المتاخمة لها، والتى تعج بالسياح وسكان المنطقة.

والمدينة فى حالة تأهب شديد منذ أكثر من 18 شهرا، منذ أن نفذ أعضاء من تنظيم “داعش” فى بروكسل، هجمات فى باريس، أودت بحياة 130 شخصا هناك فى نوفمبر 2015، وهاجموا فى مارس العام الماضى، مطار بروكسل، وشبكة قطارات أنفاق المدينة.

وقال المتحدث باسم الشرطة، “وقع حادث عند المحطة المركزية، وحدث انفجار حول شخص، تمكن الجنود فى المكان من تحييد ذلك الشخص، وفى الوقت الراهن، تنتشر أعداد من الشرطة عند المحطة وكل شئ تحت السيطرة”.