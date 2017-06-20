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شاهد.. كم تقاضت ياسمين عبدالعزيز في «هربانة منها»
ياسمين عبد العزيز

شاهد.. كم تقاضت ياسمين عبدالعزيز في «هربانة منها»

2017-06-20 22:30:38

استفزت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز جمهورها بعدما خرجت مؤخرا بعدد من التصريحات قالت من خلالها إنها الأعلى أجرا بين نجوم دراما رمضان وأن مسلسلها رقم واحد.

ياسمين لم تخرج بهذه التصريحات جزافا فبالفعل تقاضت الفنانة أعلى أجر وقيمته 38 مليون جنيه نظير مسلسل «هربانة منها»، وهو الأعلى بين نجوم دراما رمضان الشباب باستثناء الفنان عادل إمام.

ياسمين عبدالعزيز أشارت إلى أنها تعاقدت من أجل مسلسل جديد لرمضان 2018، لافتة إلى أنها لن تكرر فكرة الحلقات المنفصلة ولكنها لن تتخلى عن الكوميديا.

«هربانة منها » بطولة مصطفى خاطر، هالة فاخر، وصلاح عبدالله، وأعاد ياسمين للدراما بعد غياب 15 عام.

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