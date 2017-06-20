أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، إنه سوف ينسحب من المشاركة من دورى الموسم المقبل، فى حال عدم تنفيذ الحكم القضائى بإعادة مباراة الفريق الأبيض أمام المقاصة.

وأضاف مرتضى منصور فى تصريحات تليفزيونية مع الإعلامى أشرف ممدوح، أن الفريق الأبيض لن يشارك أيضًا فى البطولة العربية فى حال عدم إعادة لقاء المقاصة قائلاً:”لو المباراة لم تعد مفيش اتحاد الكرة والوزير يتحبس لأن الوزير خصم فى القضية.. خالد عبد العزيز أجدع وزير شباب ورياضة جه وهو صديقى العزيز لكنه خصم فى القضية”.

كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، قد قضت بقبول الدعوى المقامة من مرتضى منصور رئيس نادى للزمالك، ووقف القرار الصادر من اتحاد كرة القدم المصرى بالامتناع عن إعادة مباراة الزمالك ومصر المقاصة .