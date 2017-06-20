استبعد الخبير العسكري، قصى المعتصم، فكرة المواجهة الأمريكية- الروسية على أرض سورية، وذلك عقب إسقاط التحالف الدولي طائرة تابعة للنظام السوري، مشيرًا إلى أن ما يحدث هو إعادة ترتيب لقواعد الاشتباك، لافتًا إلى أن الدفاعات الجوية الأمريكية كانت تعرف أن الطائرة سورية.

وأضاف المعتصم خلال لقائه ببرنامج “وراء الحدث”، المذاع على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي أحمد صبح، أن المنطقة التي كانت بها الطائرة السورية تقع بين شمال تدمر والرقة، وهي مناطق تدور بها معارك مختلفة، فيما بدأت القوات السورية تستحوذ على بعض المناطق، وهو في نفس الوقت القوات الأمريكية تتقدم باتجاه الرقة.

وأوضح المعتصم أن ما حدث بمثابة إنذار أمريكي للقوات السورية بعدم الاقتراب من المناطق التي تحوي قواعد أمريكية، ما قد يترتب عليه إثارة البلبلة من قبل النظام السوري، فى الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، وخلق مشكلات مع الروس مدللاً على ذلك بإعلان روسيا إسقاط أي طائرة تتواجد غرب الفرات وهو ما يعني أن ثلثي سوريا أصبح محرمًا على الطيران الأمريكي.