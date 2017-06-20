 Moheet on google
الثلاثاء 20 يونيو 2017 11:16 مساءً
روابط سريعة
خبير عسكري يستبعد المواجهة المباشرة بين واشنطن وموسكو
تميم بن حمد

خبير عسكري يستبعد المواجهة المباشرة بين واشنطن وموسكو

2017-06-20 22:28:42
كتب - متابعات

استبعد الخبير العسكري، قصى المعتصم، فكرة المواجهة الأمريكية- الروسية على أرض سورية، وذلك عقب إسقاط التحالف الدولي طائرة تابعة للنظام السوري، مشيرًا إلى أن  ما يحدث هو إعادة ترتيب لقواعد الاشتباك، لافتًا إلى أن الدفاعات الجوية الأمريكية كانت تعرف أن الطائرة سورية.
وأضاف المعتصم خلال لقائه ببرنامج “وراء الحدث”، المذاع على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي أحمد صبح، أن المنطقة التي كانت بها الطائرة السورية تقع بين شمال تدمر والرقة،  وهي مناطق تدور بها معارك مختلفة، فيما بدأت القوات السورية تستحوذ على بعض المناطق، وهو في نفس الوقت القوات الأمريكية تتقدم باتجاه الرقة.
وأوضح المعتصم أن ما حدث بمثابة إنذار أمريكي للقوات السورية بعدم الاقتراب من المناطق التي تحوي قواعد أمريكية، ما قد يترتب عليه إثارة البلبلة من قبل النظام السوري، فى الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد، وخلق مشكلات مع الروس مدللاً على ذلك بإعلان روسيا إسقاط أي طائرة تتواجد غرب الفرات وهو ما يعني أن ثلثي سوريا أصبح محرمًا على الطيران الأمريكي.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3