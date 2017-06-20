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السلطات التونسية تلقي القبض علي خمسة أشخاص اخترقوا حدودها البحرية
عناصر من الشرطة التونسية

السلطات التونسية تلقي القبض علي خمسة أشخاص اخترقوا حدودها البحرية

2017-06-20 22:24:02
خاص: محيط

تمكنت الوحدات التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني التونسي بنابل من القبض علي خمسة أشخاص على شاطئ الهوارية، تتراوح أعمارهم بين 24 و32 عاما اخترقوا الحدود البحرية سرا للتسلل بإتجاه إيطاليا.

وذكرت وزارة الداخلية التونسية في بيان لها اليوم الثلاثاء ، ان الوحدات التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بنابل تمكنت من القبض علي خمسة أشخاص على شاطئ الهوارية، تتراوح أعمارهم بين 24 و32 سنة، كانوا قد اخترقوا الحدود البحرية سرا للتسلل اليبإتجاه إيطاليا.

وأضافت، نه بتفتيش الموقوفين تم العثور لديهم على مبلغ 4400 دينار تونسي و300 يورو، مشيرة إلى أن أحدهم كان مطلوب القبض عليه في قضية الإعتداء بالعنف.
وأكدت أنه بمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالإحتفاظ بهم جميعا ورفع قضية في شأنهم.

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