شاركت الفنانة المغربية دنيا بطمة جمهورها بمجموعة صور تنشرها لأول مرة لمولودتها “غزل”، التي وضعتها منذ أيام قليلة.

الفنانة المغربية ظهرت في الصور مع زوجها محمد الترك، من داخل غرفتها بالمستشفى، وقد ظهرا وهما يحملان مولودتهما بحنان شديد، إلا أنهما حرصا على إخفاء ملامح وجهها.

وكان محمد الترك قد نشر صورة تجمعه بدنيا فور ولادتها، وكتب معلقاً عليها: «اللهم لك الحمد والشكر على هذه النعمه اليوم الله رزقني بابنتي غزل لتزين حياتي وألف الحمدالله على سلامتك يا ام غزل وتتربى بعزنا يارب تقدرني واعيشها باحسن عيشه الف الحمدالله احلى سلفي».

يُذكر أن دنيا بطمة تزوجت من مدير أعمالها البحريني محمد الترك عام 2013، وقد دخل الأخير في مشاكل عائلية مع أسرته بسبب هذا الزواج، حتى أنه خسر حضانة أطفاله «حلا، ومحمد، وعبدالله» الثلاث لصالح والدتهم.