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فيفا يبرئ مانشستر يونايتد ويعاقد يوفنتوس في صفقة بول بوجبا
بوجبا

فيفا يبرئ مانشستر يونايتد ويعاقد يوفنتوس في صفقة بول بوجبا

2017-06-20 22:23:48

برأ الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا” نادى مانشستر يونايتد الإنجليزى من أى شبهة تلاعب تخص صفقة الفرنسى بول بوجبا، الذى انضم للشياطين الحمر قادماً من يوفنتوس الإيطالى فى الصيف الماضى، لكنه قرر اتخاذ إجراءات تأديبية تجاه فريق السيدة العجوز.

وحسب شبكة “ESPN” فإن الفيفا قد طالب الناديين فى مايو الماضى، بتقديم كل الأوراق المتعلقة بصفقة بوجبا القياسية التى بلغت 89.3 مليون استرلينى، بعد ظهور ادعاءات تفيد بحصول مينو رايولا وكيل اللاعبين على 41 مليون استرلينى من وراء الصفقة التى جعلت بوجبا اللاعب الأغلى فى تاريخ كرة القدم.

وحسب ما قاله متحدث باسم الفيفا فإن الاتحاد برّأ النادى الإنجليزى من أى شبهات تلاعب فى الصفقة، وفى نفس الوقت أكد فتح تحقيقات تأديبية تجاه يوفنتوس الإيطالى، لكنه رفض التعليق على أى تفاصيل تخص التهم الموجهة إلى اليوفى بحجة سير التحقيقات، إلا أنه بحسب الموقع فإنه من المتوقع أن يكون الاتفاق بين السيدة العجوز ومينو رايولا قد خرقا قواعد الفيفا الخاصة بالانتقالات والطرف الثالث فى عمليات شراء اللاعبين.

وكان بوجبا قد شارك مع الشياطين الحمر فى 51 مباراة طوال الموسم الماضى بعد عودته إلى ناديه الذى نشأ فيه، واستطاع إحراز 9 أهداف، كما قاد فريقه للفوز بلقب الدورى الأوروبى وكأس رابطة الأندية الإنجليزية.

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