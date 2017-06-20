رفض مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، برئاسة هاني أبوريدة، خلال الجلسة الطارئة التي عقدها اليوم الثلاثاء، إعادة مباراة الزمالك ومصر المقاصة بالدوري الممتاز، بعد ساعات من صدور حكم من محكمة القضاء الإداري يوصي بإعادة المباراة.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري اليوم الثلاثاء، حكما بإعادة مباراة الزمالك والمقاصة، بعد أن قام مجلس إدارة الزمالك بتحريك دعوى قضائية، بهدف إعادة المباراة.

ورفض مجلس الاتحاد في الجلسة التي استغرقت أقل من ساعة، محاولات إعادة المباراة، بعدما تم صدور قرار سابق باعتبار الزمالك منسحبا، وفوز المقاصة، واعتماد عقوبات اللائحة على الأبيض .

ومن جانبه، أكد محمد أبو الوفا، عضو اتحاد الكرة المصري، في لقائه بالصحفيين، عدم صحة موقف الزمالك باللجوء للقضاء الإداري، خاصة وأنه إذا تم إخطار الاتحاد الدولي “فيفا” بالأمر، سيتعرض الزمالك لعقوبات.

وكشف أبو الوفا عن أن اتحاد الكرة لم يرسل أي مندوب عنه خلال جلسات الدعوى التي قام برفعها الزمالك، لعدم اعترافه بصحة الموقف، مشددا على أن قرار المجلس اليوم، جاء رافضا إعادة المباراة وتجاهل الأمر تماما .