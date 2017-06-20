قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الله أمرنا بعبادته حتى يقبل منا الدعاء، لا فتا إلى أن الله ذكر ذلك فى سورة الفاتحة فى قوله “إياك نعبد وإياك نستعين”.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه “لعلهم يفقهون”، على فضائية “dmc”، اليوم الثلاثاء: “لن تتحقق المعونة من الله، إلا بالطاعة والعبادة والطلب، ولا يقبل الدعاء، إلا بعمل صالح، والمذنب والعاصى لا بد أن يتوب قبل الدعاء، حتى يستجاب منه”.