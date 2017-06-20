شاهد.. الإعلان الأول فيلم "عنتر ابن ابن ابن ابن شداد"2017-06-20 22:17:24
طرح الفنان محمد هنيدى، الإعلان الأول لفيلمه الجديد “عنتر ابن ابن ابن ابن شداد “، المقرر عرضه فى دور السينما فى عيد الفطر المبارك، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”.
كان الفنان محمد هنيدى، قد انتهى من تصوير آخر مشاهد فى الفيوم بإحدى المحميات الطبيعية، والأودية هناك، ومن المقرر طرحه فى موسم عيد الفطر المقبل.
ويجسد هنيدى فى الفيلم شخصية حفيد “عنترة العبسى”، الذي يتصارع مع “أسد الرجال” ويجسده الفنان خالد سرحان، للفوز بجميلة القبيلة تجسدها “درة”، ويأخذ الفيلم الطابع الكوميدى طوال أحداثه التى تدور فى عصر التطور التكنولوجى.
وفيلم “عنتر ابن ابن ابن ابن شداد” من بطولة محمد هنيدى، ودرة، وباسم سمرة، وخالد سرحان، ولطفى لبيب، وهالة فاخر، وإيمان السيد، وأيمن منصور، وعدد آخر من النجوم، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، ومهندس الديكور والاستايلست إسلام يوسف ومن إخراج شريف إسماعيل.
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