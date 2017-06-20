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طارق الشناوي يكشف موقف كوميدي من "وديع الصافي" أثناء غناء "أيظن"
طارق الشناوي

طارق الشناوي يكشف موقف كوميدي من "وديع الصافي" أثناء غناء "أيظن"

2017-06-20 22:21:18
كتب - متابعات

قال الناقد الفني طارق الشناوي ، إن المطرب والملحن اللبناني  من الأصوات الرائعة وظل حتى وصول عمره 90 عامًا وهو يغني، كاشفًا عن موقف كوميدي له أثناء تأدية أغنية المطربة “نجاة” وهي أغنية “أيظن” من شعر نزار قباني، وموسيقى محمد عبد الوهاب.

وأضاف الشناوي، خلال حواره في برنامج “رأي عام”، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة “ten”، أن وديع الصافي قام بتغيير بضع كلمات من الاغنية كي تتناسب معه كرجل، حيث أن نزار قباني قد كتب ” حتى فساتيني التي أهملتها”، بينما وديع الصافي عندما غناها أحالها لـ “حتى سراويلي التي أهملتها”.

وتابع :” أن جورج نجل وديع الصافي دخل في سلك الغناء من والدة”.

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