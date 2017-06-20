اتهم زعيم المعارضة في تركيا كمال كليجدار أوغلو ، اليوم الثلاثاء، الرئيس رجب طيب أردوغان بالتدخل في شؤون القضاء، واصفا إياه بـ “الدكتاتور”؛ في الوقت الذي واصل فيه مسيرته بأنحاء البلاد احتجاجا على اعتقال حليف برلماني لليوم السادس.

وقال كليجدار، في كلمة له بعد التوقف عند متنزه وطني قرب كامليديري، وهي منطقة ريفية تبعد نحو 100 كيلومتر عن أنقرة ،وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية، “سأظل أقف دائما في صف العدالة.. إذا تحدث شخص عن حقوقي وقال إنها فضل من الحكومة فسوف أتحدث عن دكتاتوريته وأقول أنت يا أردوغان دكتاتور”.

جاءت تصريحات زعيم المعارضة التركية - ردا على على انتقادات من أردوغان مطلع الأسبوع الجاري قال فيها إن العدالة يجب التماسها في البرلمان وإن السماح لحزب الشعب الجمهوري بالقيام بمسيرة ليس إلا فضلا من الحكومة.

وانطلق كليجدار أوغلو 68 عاما زعيم حزب الشعب الجمهوري، من العاصمة أنقرة الأسبوع الماضي في مسيرة لمسافة 425 كيلومترا إلى اسطنبول، بعد أن قررت محكمة تركية سجن زميل له بالحزب يدعى /إنيس بيربير أوغلو/ لمدة 25 عاما بتهم التجسس.

وربط أردوغان المحتجين الذين خرجوا تأييدا لكليجدار أوغلو في أنقرة واسطنبول بأولئك الذين نفذوا الانقلاب الفاشل منتصف يوليو الماضي.