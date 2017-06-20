 Moheet on google
الثلاثاء 20 يونيو 2017 11:15 مساءً
روابط سريعة
مصري ينقذ مدينة سعودية من كارثة والمملكة تشكره.. فيديو
اشتعال سيارة

مصري ينقذ مدينة سعودية من كارثة والمملكة تشكره.. فيديو

2017-06-20 22:12:22

أنقذ أحد المصريين المتواجدين في المملكة العربية السعودية ويدعى “جمال محمد  شريف”، مدينة تبوك من كارثة محققة، بعد نجاحه في إبعاد سيارة محترقة داخل محطة للوقود، في عمل بطولي رائع، أشاد به عدد كبير من ساكني المدينة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وحرصت إدارة الدفاع المدني بالمملكة على شكر العامل المصري، من خلال تغريدة لها عبر حسابها على “تويتر”: “مدني تبوك يثمّن الدور البطولى للمقيم جمال بيومى، مصرى الجنسية، فى إنقاذ محطة وقود من اشتعالها بعد سحبه مركبة محترقة بداخلها”.



روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3