أنقذ أحد المصريين المتواجدين في المملكة العربية السعودية ويدعى “جمال محمد شريف”، مدينة تبوك من كارثة محققة، بعد نجاحه في إبعاد سيارة محترقة داخل محطة للوقود، في عمل بطولي رائع، أشاد به عدد كبير من ساكني المدينة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وحرصت إدارة الدفاع المدني بالمملكة على شكر العامل المصري، من خلال تغريدة لها عبر حسابها على “تويتر”: “مدني تبوك يثمّن الدور البطولى للمقيم جمال بيومى، مصرى الجنسية، فى إنقاذ محطة وقود من اشتعالها بعد سحبه مركبة محترقة بداخلها”.